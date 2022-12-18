Процесс возобновления энергосистемы после последних обстрелов продолжается, сообщает Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» 18 декабря.

Атомные станции вышли на максимально возможную мощность в условиях повреждения энергетической инфраструктуры. Исключение – оккупированная Запорожская АЭС продолжает находиться в режиме остановки блоков», – заявили в НЭК в воскресенье.

По данным «Укрэнерго», объемы потребления электроэнергии выросли по сравнению с субботой, что повлияло на показатели дефицита в системе. Это повлекло как повреждение вследствие девятого ракетного удара, так и снижение температуры.

Компания добавляет, что местным операторам передали лимиты потребления, при превышении которых могут быть применены аварийные отключения.

При этом компания «Энергоатом» сообщает, что суммарную мощность двух блоков ограничивают более чем на 600 мегаватт из-за «неготовности энергосистемы принять от них весь возможный объем электроэнергии».

Утром 16 декабря Россия нанесла очередной массированный удар, атаковав Украину, по данным Воздушных сил, 76 ракетами, 60 из которых были сбиты.

Как отметили в «Укрэнерго», это была девятая атака на энергосистему Украины, целью снова стали магистральные сети и объекты генерации. По данным «Укрэнерго», в результате обстрелов энергетической инфраструктуры наибольшие поражения потерпели северный, южный и центральный регионы.

Россия с использованием беспилотников и ракет приступила к массированным ударам по украинской энергетической системе два месяца назад, 10 октября. За это время ей удалось вывести из строя значительную часть системы, в Украине производятся как плановые, так и экстренные отключения электроэнергии.