Количество празднующих Рождество 25 декабря за год выросло в Украине с 4% до 11%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой « Рейтинг » 20-21 ноября среди тысячи респондентов.

Количество отмечающих праздник в обе даты - 25 декабря и 7 января - возросло с 18% до 25%.

При этом все больше половины (55%) украинцев будут праздновать Рождество 7 января (в 2021 году этот показатель составлял 71%).

8% вообще не празднуют Рождество (больше всего среди молодежи, южан и столицы).

Чаще о двойном праздновании Рождества, или празднование только 25 декабря говорили жители мероприятия, Киева, младшие опрошенные и греко-католики.