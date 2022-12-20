Ситуация с электроснабжением в Киеве остается сложной, в понедельник, 19 декабря, практически полностью отключают все три группы одновременно – графики не работают.

Об этом сообщил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко в Facebook .

— Ко всем поврежденным объектам, по которым продолжаются ремонты, добавился еще инфраструктурный объект, из-за чего света нет на значительной части правого берега города и кое-где в области. Так же страдают все районы, – объяснил топ-менеджер компании.

По его словам, сейчас в столице вся критическая инфраструктура – больницы, водоканалы, метро – заживлена и свет около на 20% населения.

— Реальны ли сейчас длительные отключения в Киеве? Да, 10 часов без света – это, к сожалению, реальность на сегодня. Как быстро вернемся к стабилизационным – предсказать трудно. Энергетики на всех уровнях элементарно не успевают восстановить функциональность системы между прилетами. Но надеюсь, что завтра будет немного лучше, – добавил Коваленко.

Мэр Киева Виталий Кличко вечером понедельника отметил, что в связи с чрезвычайно сложной ситуацией в энергетике и значительными повреждениями энергетической инфраструктуры, «Укрэнерго» применяет в Киеве более значительные ограничения. Поэтому без стабильного электроснабжения 10 котельных столицы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В результате перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города.

Сейчас в Киеве работают круглосуточно более 430 пунктов обогрева, куда каждый в случае необходимости может обратиться.