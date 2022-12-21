В Киеве ситуация со светом остается тяжелой. Мощность всего на 50% покрывает потребности города, а возврат к плановым отключениям света в ближайшее время не произойдет.

Об этом сообщил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

Он отметил, что состояние энергетической системы в Киеве практически не изменилось, а за день отключался почти весь город, около 1,1 млн пользователей.

«На приближение к графику пока даже не рассчитываем. По факту сейчас есть мощность на 50% меньше необходимой», — пишет он.

Ковалено добавил, что свет стабильно подается на критическую инфраструктуру, а в столице преимущественно есть вода и отопление.

«В то же время диспетчеры пытаются сделать так, чтобы районы имели поставки хотя бы на короткое время, но есть ряд домов, которые не включались со вчерашнего утра», — сообщил он.

При этом, по его словам, в Днепре все более или менее стабильно, а энергетики пытаются максимально приблизиться к графику. На завтра он анонсировал хорошие новости.

«Ремонтные работы продолжаются. Но если вы до сих пор не утеплились и не просмотрели список вещей, которые вам нужны, чтобы спокойно прожить длительные отключения — сейчас самое время позаботиться об этом», — пишет гендиректор Yasno.