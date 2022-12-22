В Киеве сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине из-за повреждений сетей и оборудования: из-за атак россиян уничтожено 60% трансформаторов.

Об этом сообщил СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко в Facebook

— Изменений к лучшему нет. Сегодня ситуация со снабжением в Киеве – самая сложная в стране. Есть те районы, которые получают свет около 5 часов в сутки. Есть те, кто со светом 2-3 часа в день. А есть те, кто без света вообще из последних обстрелов. Город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования, – отметил Сергей Коваленко.

Сергей Коваленко объяснил, что есть три фактора, которые повлияли на это.

Ключевая проблема в Киеве – не генерация, а сети, заявил представитель YASNO.

— Ну, не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования – ноль, – объяснил Коваленко.

Линии питания в Киеве не линейны и не всегда логичны с точки зрения карты и районов.

— Если вы думаете, что не может быть такого, что среди десяти заживленных домов стоит один без света, потому что он на линии с разрушенной подстанцией, то вы не правы. Это реальная ситуация, – отметил Коваленко.

Специалисты работают над ремонтами и новыми схемами перезаживления с использованием доступного оборудования.

— Может быть лучше, чем сейчас? Может, когда завершатся ремонтные работы и когда схема перезаживления заработает, – отметил он.

При этом Сергей Коваленко отметил, что ситуация может ухудшиться, если РФ снова обстреляет энергетическую инфраструктуру и повредят оставшиеся 40% узлов.