Десять миллионов украинцев или примерно четверть населения Украины могут страдать от расстройств психического здоровья из-за российского вторжения.
Об этом заявил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, пишет «Громадське».
— По оценкам ВОЗ, до 10 миллионов человек находятся под угрозой того или иного психического расстройства, от тревоги и стресса до более тяжелых состояний, — сказал Ярно Хабихт.
Под «более тяжелыми состояниями», в частности, подразумевают посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
По мнению представителя ВОЗ, из-за холодов и проблем с отоплением в Украине возрастет количество больных респираторными заболеваниями, а также количество автомобильных аварий, вызванных неосвещенными улицами из-за отключения электроэнергии.
— Система здравоохранения работает. Но поскольку это 10 месяцев, это огромный стресс-тест. Мы постоянно видим новые вызовы, – добавил Ярно Хабихт.
Reuters со ссылкой на данные ВОЗ пишет, что на сегодняшний день россияне совершили по меньшей мере 700 атак на украинскую систему здравоохранения. А увеличение количества российских атак на критически важную инфраструктуру с октября усугубило проблему из-за отключения электроэнергии.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Десять миллионов украинцев или примерно четверть населения Украины могут страдать от расстройств психического здоровья из-за российского вторжения.
Об этом заявил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, пишет «Громадське».
— По оценкам ВОЗ, до 10 миллионов человек находятся под угрозой того или иного психического расстройства, от тревоги и стресса до более тяжелых состояний, — сказал Ярно Хабихт.
Под «более тяжелыми состояниями», в частности, подразумевают посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
По мнению представителя ВОЗ, из-за холодов и проблем с отоплением в Украине возрастет количество больных респираторными заболеваниями, а также количество автомобильных аварий, вызванных неосвещенными улицами из-за отключения электроэнергии.
— Система здравоохранения работает. Но поскольку это 10 месяцев, это огромный стресс-тест. Мы постоянно видим новые вызовы, – добавил Ярно Хабихт.
Reuters со ссылкой на данные ВОЗ пишет, что на сегодняшний день россияне совершили по меньшей мере 700 атак на украинскую систему здравоохранения. А увеличение количества российских атак на критически важную инфраструктуру с октября усугубило проблему из-за отключения электроэнергии.