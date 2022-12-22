Десять миллионов украинцев или примерно четверть населения Украины могут страдать от расстройств психического здоровья из-за российского вторжения.

Об этом заявил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, пишет «Громадське».

— По оценкам ВОЗ, до 10 миллионов человек находятся под угрозой того или иного психического расстройства, от тревоги и стресса до более тяжелых состояний, — сказал Ярно Хабихт.

Под «более тяжелыми состояниями», в частности, подразумевают посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

По мнению представителя ВОЗ, из-за холодов и проблем с отоплением в Украине возрастет количество больных респираторными заболеваниями, а также количество автомобильных аварий, вызванных неосвещенными улицами из-за отключения электроэнергии.

— Система здравоохранения работает. Но поскольку это 10 месяцев, это огромный стресс-тест. Мы постоянно видим новые вызовы, – добавил Ярно Хабихт.

Reuters со ссылкой на данные ВОЗ пишет, что на сегодняшний день россияне совершили по меньшей мере 700 атак на украинскую систему здравоохранения. А увеличение количества российских атак на критически важную инфраструктуру с октября усугубило проблему из-за отключения электроэнергии.