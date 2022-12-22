В Координационном штабе по обращению с военнопленными состоялась встреча с семьями Защитников ЧАЭС. На ней подняли вопросы доступа представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к местам содержания пленных военнослужащих.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Стало известно, что МККК уже посетил некоторые места содержания как в российской федерации, так и на временно оккупированных украинских территориях. К сожалению, доступа ко всем военнопленным пока нет, как и нет возможности обеспечить к ним доставку писем или гуманитарных грузов.

Также в Координационном штабе сообщили, что на сайте Штаба в ближайшее время заработает рабочий кабинет, где родственники военнопленных смогут увидеть всю информацию, связанную с военнослужащим.

Ранее сообщалось, что Россия, по всей вероятности, чаще проводит обмены военнопленными, чтобы успокоить недовольство в информационном пространстве.