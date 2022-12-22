По состоянию на утро 22 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. При этом к сети подключен еще один из блоков атомных электростанций, ведется набор мощности.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

В настоящее время сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей вражескими ракетными и беспилотными атаками.

До всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

Самая сложная ситуация сохраняется в центральном регионе, Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге Украины.

Ремонтные работы продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны, поэтому их восстановление требует значительного времени.