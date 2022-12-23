На Закарпатье, в пункте пропуска «Тиса» задержали вертолет КА-26, который хотели незаконно вывезти из Украины в Венгрию.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Вертолет перевозили грузовым автомобилем украинской регистрации. В ходе проверки пограничники и таможенники обнаружили ложные сведения о производителе в документах. Впоследствии эти разногласия подтвердил судебный эксперт, которому направили соответствующий запрос.

Вертолет КА-26 изъяли сотрудники таможни. Его оценили на сумму более 924 тысяч гривен.

Напомним, житель Южноукраинска и гражданин Молдовы пытались незаконно переправить за границу военнообязанного . Им сообщили о подозрении (ч.3 ст. 332 УК Украины).