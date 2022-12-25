«Платформы прав человека» опубликовала результаты мониторинга «Война в цифровом измерении и правах человека» за ноябрь 2022 года. Беспокойство организации вызывает рост статистики направленных на Украину кибератак, фишинговые атаки, распространение дезинформации, препятствование доступу к информации.

В частности, в ноябре было зафиксировано 150 случаев распространения дезинформации. Основными темами ложных сообщений были:

− ситуация, которая сложилась в ноябре с энергоснабжением в Украине;

− обвинение Вооруженных Сил Украины в обстрелах мирного населения, использование гуманитарных коридоров для ведения боев и других преступлениях;

− увольнение Херсона;

− отношения между Украиной и Польшей;

− обвинение украинской власти в нежелании идти на переговоры;

− Украина – это нацистская страна;

− западные страны начали отказывать Украине в оружии;

− дискредитация украинских волонтеров;

− обстрелы Запорожской АЭС;

− обвинение США и стран Европы в войне против России;

− войска США и стран Европы воюют в Украине; − создание ядерной бомбы в Украине;

− продовольственный кризис в Европе;

− биолаборатории в Украине;

− украинские потери.

В ноябре, как говорится в отчете, украинцы снова массово подвергались цифровым атакам. Среди них: кибер- (хакерские) атаки на государственный сектор – их было 402 009. При этом в открытых источниках зафиксировано два сообщения о кибератаках – на николаевское интернет-издание «НикВести» и на сайт «Детектор медиа».

Также против Украины велись фишинговые атаки – их зафиксировали 1172572; распространение дезинформации – насчитано 150 случаев; мошенничество в сети – выявлено 5 схем. В этот период украинская ИТ-армия приостановила работу более 900 вражеских сайтов.

Украинцы продолжают испытывать препятствия в доступе к интернету. Из-за обстрелов Россией энергетической инфраструктуры Украины и повреждения электросетей проблемы со связью возникают в целых регионах Украины.

Такое эксперты «Платформы прав человека» выявили 6 приговоров по привлечению к уголовной ответственности за распространение запрещенной информации, предусмотренных новыми статьями Уголовного кодекса Украины.

Согласно отчету, в Украине идет практика препятствования в доступе к информации. Распорядители продолжают отказывать в предоставлении публичной информации, причем треть таких отказов неправомерна, отмечают представители организации.