Глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус посоветовал бизнесу обратить внимание на газовые миниэлектростанции для обеспечения себя электроэнергией.
Об этом он заявил на организованном Центром экономической стратегии круглом столе с бизнесом и властями, сообщает Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что такое решение может оказаться и более мощным, и более дешевым.
— Я бы рекомендовал бизнесу изучить возможность устанавливать не просто генераторы, а собственные мини электростанции. К примеру, одна европейская компания дарит одному из городов станцию на 1 МВт: она берет 250 куб. м газа на 1 МВт-час – это по ценам в 3-4 раза дешевле генераторов, почти как цена э/э из сети, – пояснил Андрей Герус.
Помимо экономической целесообразности среди преимуществ таких станций, мощность которых, по его словам, начинается от 500 кВт, но может составлять и 50 МВт, и 100 МВт, глава энергокомитета назвал компактность электростанции и скорость ее установки.
Он отметил, что призывает бизнес позаботиться о своей энергетической независимости, поскольку проблемы в энегосистеме, вызванные массированными атаками российских оккупантов, в ближайшие месяцы не решатся.
— Думаю, что весной эти проблемы никуда волшебным образом не исчезнут. И будут сопровождать нас довольно долго. Эти проблемы, которые есть, не на месяц и не на два, к сожалению, – подчеркнул Андрей Герус.
Он добавил, что установка большого количества этих и подобных небольших электростанций сделает украинскую энергосистему более устойчивой, потому что сегодня в условиях российских обстрелов она страдает от большой централизации и масштабности отдельных объектов.
Напомним, Украина стабилизирует энергетическую систему к лету, если не будет новых обстрелов со стороны России. Об этом в интервью Forbes рассказал министр энергетики Герман Галущенко.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус посоветовал бизнесу обратить внимание на газовые миниэлектростанции для обеспечения себя электроэнергией.
Об этом он заявил на организованном Центром экономической стратегии круглом столе с бизнесом и властями, сообщает Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что такое решение может оказаться и более мощным, и более дешевым.
— Я бы рекомендовал бизнесу изучить возможность устанавливать не просто генераторы, а собственные мини электростанции. К примеру, одна европейская компания дарит одному из городов станцию на 1 МВт: она берет 250 куб. м газа на 1 МВт-час – это по ценам в 3-4 раза дешевле генераторов, почти как цена э/э из сети, – пояснил Андрей Герус.
Помимо экономической целесообразности среди преимуществ таких станций, мощность которых, по его словам, начинается от 500 кВт, но может составлять и 50 МВт, и 100 МВт, глава энергокомитета назвал компактность электростанции и скорость ее установки.
Он отметил, что призывает бизнес позаботиться о своей энергетической независимости, поскольку проблемы в энегосистеме, вызванные массированными атаками российских оккупантов, в ближайшие месяцы не решатся.
— Думаю, что весной эти проблемы никуда волшебным образом не исчезнут. И будут сопровождать нас довольно долго. Эти проблемы, которые есть, не на месяц и не на два, к сожалению, – подчеркнул Андрей Герус.
Он добавил, что установка большого количества этих и подобных небольших электростанций сделает украинскую энергосистему более устойчивой, потому что сегодня в условиях российских обстрелов она страдает от большой централизации и масштабности отдельных объектов.
Напомним, Украина стабилизирует энергетическую систему к лету, если не будет новых обстрелов со стороны России. Об этом в интервью Forbes рассказал министр энергетики Герман Галущенко.