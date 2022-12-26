Глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус посоветовал бизнесу обратить внимание на газовые миниэлектростанции для обеспечения себя электроэнергией.

Об этом он заявил на организованном Центром экономической стратегии круглом столе с бизнесом и властями, сообщает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что такое решение может оказаться и более мощным, и более дешевым.

— Я бы рекомендовал бизнесу изучить возможность устанавливать не просто генераторы, а собственные мини электростанции. К примеру, одна европейская компания дарит одному из городов станцию на 1 МВт: она берет 250 куб. м газа на 1 МВт-час – это по ценам в 3-4 раза дешевле генераторов, почти как цена э/э из сети, – пояснил Андрей Герус.

Помимо экономической целесообразности среди преимуществ таких станций, мощность которых, по его словам, начинается от 500 кВт, но может составлять и 50 МВт, и 100 МВт, глава энергокомитета назвал компактность электростанции и скорость ее установки.

Он отметил, что призывает бизнес позаботиться о своей энергетической независимости, поскольку проблемы в энегосистеме, вызванные массированными атаками российских оккупантов, в ближайшие месяцы не решатся.

— Думаю, что весной эти проблемы никуда волшебным образом не исчезнут. И будут сопровождать нас довольно долго. Эти проблемы, которые есть, не на месяц и не на два, к сожалению, – подчеркнул Андрей Герус.

Он добавил, что установка большого количества этих и подобных небольших электростанций сделает украинскую энергосистему более устойчивой, потому что сегодня в условиях российских обстрелов она страдает от большой централизации и масштабности отдельных объектов.

Напомним, Украина стабилизирует энергетическую систему к лету, если не будет новых обстрелов со стороны России. Об этом в интервью Forbes рассказал министр энергетики Герман Галущенко.