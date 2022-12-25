Рождество киевляне могут провести со светом. Энергетики обещают подать электроэнергию почти на целый день.

Об этом в Facebook заявил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

— Вы должны быть сегодня с электричеством! Может не всегда, но достаточно для этого безумного времени. Счастливого Рождества, – написал Сергей Коваленко.

24 декабря стало известно, что ситуация с электроснабжением в Киеве несколько улучшилась, энергетикам удалось перераспределить нагрузку на сеть.