ВСУ за сутки ликвидировали более 550 оккупантов, уничтожили 5 танков и 6 ББМ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.12 ориентировочно составляют:

личного состава – около 10260 (+550) человек ликвидировано,

танков ‒ 3016 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6017(+7) ед,

артиллерийских систем – 1996 (+5) ед,

РСЗО – 418 (+0),

средства ПВО ‒ 212 (+0),

самолетов – 283 (+0),

вертолетов – 267 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+1),

крылатые ракеты ‒ 653 (+0),

корабли /катера ‒ 16(+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 4647 (+12) ед,

специальная техника – 178 (+0).

Напомним, что за прошедшие сутки, 25 декабря, противник нанес 1 авиационный и 5 ракетных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.