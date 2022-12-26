ВСУ за сутки ликвидировали более 550 оккупантов, уничтожили 5 танков и 6 ББМ.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.12 ориентировочно составляют:
Напомним, что за прошедшие сутки, 25 декабря, противник нанес 1 авиационный и 5 ракетных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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ВСУ за сутки ликвидировали более 550 оккупантов, уничтожили 5 танков и 6 ББМ.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.12 ориентировочно составляют:
Напомним, что за прошедшие сутки, 25 декабря, противник нанес 1 авиационный и 5 ракетных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.