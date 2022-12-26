Межведомственная рабочая группа по реализации санкционной политики рекомендовала передать на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению санкций к представителям силовых органов российской федерации и отдельным представителям IТ-сектора.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

— В рамках усиления санкционного давления на государство-террориста и лиц, поддерживающих или способствующих агрессии РФ против Украины, Межведомственная рабочая группа рекомендовала передать на рассмотрение СНБО предложения по принятию санкций против более 1300 представителей силовых органов РФ, — говорится в сообщении.

В частности, ФСБ, Службы наружной разведки, Нацгвардии РФ, Министерства внутренних дел, судебной власти. То есть против лиц, непосредственно причастных к преступлениям в Украине и против Украины.

— Также рекомендовано направить в СНБО предложения санкций против более чем 500 юридических и физических лиц ИТ-сферы РФ. Это производители программного обеспечения или оборудования, компании и лица, связанные с соцсетями, разными платформами, которые режим Путина использует для пропаганды и т.д., - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Также рассмотрен ряд вопросов, направленных на усиление сотрудничества с партнерами Украины и увеличение эффекта санкционного давления. В частности, предотвращение получения российской федерацией и республикой Беларусь товаров критического импорта. В первую очередь – товаров и комплектующих, которые используются для производства вооружения и военной техники.

— Как было отмечено во время заседания, на сегодняшний день у соответствующих органов Украины и стран-партнеров есть полное взаимопонимание по ключевым вопросам санкционной политики. Продолжается обмен информацией. Данные, предоставляемые Украиной, имеют продолжение в решениях и действиях союзников. Так, например, частью 9-го пакета санкций ЕС, а также санкций, принятых США, было отражение ранее введенных Украиной санкций. Кроме того, партнеры оперативно осуществляют проверку предоставленной Украиной информации о, например, западных комплектующих, обнаруженных в оружии, используемом государством-террористом, и принимают соответствующие меры, — добавили в Минэкономики.

Напомним, что Служба безопасности Украины опубликовала полный список лиц, по ее представлению попавших под санкции СНБО и утвержденных Президентом Владимиром Зеленским.