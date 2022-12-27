Китайские власти отменят карантин для путешественников с 8 января, что означает последний значительный уход от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу (COVID-19) в стране.

Об этом пишет Укринформ.

Путешественникам, прибывающим в Китай, все равно нужно будет сдать ПЦР-тест.

В то же время власти заявили, что ограничения на ежедневное количество рейсов, разрешенных в Китай, также будут отменены.

Отмечается, что после трех лет закрытых границ это снова откроет Китай для тех, кто имеет рабочие и учебные визы или желает посетить семью.

Следует отметить, что соответствующее решение было принято, в то время как в КНР фиксируют безумное распространение коронавируса после отмены карантинных ограничений.

При этом настоящее число — ежедневное количество случаев и смертей от коронавируса пока неизвестно, поскольку официальные лица перестали обнародовать данные о новых случаях заболевания.

На прошлой неделе Пекин сообщал о около 4 000 новых заболеваний COVID-19 ежедневно и всего несколько смертей. Однако в реальности эти цифры могут быть значительно занижены.

Напомним, в Китае стремительно растет заболеваемость COVID-19. За 20 дней декабря COVID-19 обнаружили у 250 миллионов человек, а это 18% населения страны.