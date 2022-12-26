В Китае стремительно растет заболеваемость COVID-19. За 20 дней декабря COVID-19 обнаружили у 250 миллионов человек, а это 18% населения страны.

Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, только в прошлый вторник, 20 декабря, коронавирусом заразились 37 миллионов человек, или 2,6% населения.

— Цифры, предоставленные на закрытом заседании, контрастируют с данными Национальной комиссии по здравоохранению, которая сообщила о 62 592 симптоматических случаях COVID-19 за тот же период. На прошлой неделе Китай прекратил попытки подсчитать общее количество инфекций после того, как власти свернули тестирование на COVID-19, — говорится в материале.

В Пекине и других городах Китая из-за вспышки инфекции больницы переполнены наплывом пожилых, прикованных к постели пациентов. В отделениях скорой помощи и интенсивной терапии осталось только небольшое количество свободных кроватей. Несмотря на это страна продолжает отказываться от ководных ограничений.

— Китай официально сообщил только о восьми смертях с 1 декабря. На этой неделе высокопоставленные чиновники здравоохранения заявили, что они сузили определение того, что представляет собой смерть от COVID-19, что позволило снизить общее число смертей, — отмечает издание.

В то же время Financial Times подчеркнуло, что крематории в столице Китая Пекине пытаются справиться с наплывом трупов. Кроме того, тела накапливались и в больницах, посетивших представители издания в последние дни.

Ранее сообщалось, что после 8 месяцев российской оккупации в двух пунктах прививки Снигиревской общины возобновляется вакцинация против COVID-19.