14 победителей конкурса по украинскому языку имени Перта Яцика и 39 лауреатов языково-литературного конкурса имени Тараса Шевченко будут получать президентские стипендии в течение года.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.
Стипендиаты определены соответствующими приказами МОН от 11 ноября 2022 года № 1014 и от 9 декабря 2022 года № 1109.
Размер стипендий составляет:
Напомним, Новая Зеландия выделит Украине 3 миллиона новозеландских долларов (около 1,9 миллиона долларов США) на гуманитарную помощь.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
14 победителей конкурса по украинскому языку имени Перта Яцика и 39 лауреатов языково-литературного конкурса имени Тараса Шевченко будут получать президентские стипендии в течение года.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.
Стипендиаты определены соответствующими приказами МОН от 11 ноября 2022 года № 1014 и от 9 декабря 2022 года № 1109.
Размер стипендий составляет:
Напомним, Новая Зеландия выделит Украине 3 миллиона новозеландских долларов (около 1,9 миллиона долларов США) на гуманитарную помощь.