14 победителей конкурса по украинскому языку имени Перта Яцика и 39 лауреатов языково-литературного конкурса имени Тараса Шевченко будут получать президентские стипендии в течение года.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Стипендиаты определены соответствующими приказами МОН от 11 ноября 2022 года № 1014 и от 9 декабря 2022 года № 1109.

Размер стипендий составляет:

1420 грн в месяц для учащихся учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического) образования;

2870 грн в месяц для студентов заведений профессионального высшего образования;

3800 грн в месяц студентов заведений высшего образования.

Международные конкурсы проводятся ежегодно в несколько этапов:

языково-литературный конкурс имени Тараса Шевченко проходит с 1 октября по 10 марта;

соревнования по украинскому языку имени Петра Яцика проводят с 9 ноября по 20 мая.

Напомним, Новая Зеландия выделит Украине 3 миллиона новозеландских долларов (около 1,9 миллиона долларов США) на гуманитарную помощь.