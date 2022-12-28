Hосия, согласно открытым источникам, депортировала украинских детей по меньшей мере в 57 своих регионов, в частности на Сахалин и в Дагестан.

Об этом в интервью hromadske рассказала правозащитница и юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская.

— В случаях, когда детей депортируют вместе с их родителями, россияне пытаются избегать скопления украинцев на одной территории. Поэтому их повсюду рассеивают, чтобы интегрировать в сообщество, – отмечает правозащитница.

Она добавляет, что Россия никого не подпускает к депортированным детям и нарушает нормы Женевской конвенции дополнительного протокола.

— Не предоставляет никаких сведений о детях и где их содержат ни Международный Комитет Красного Креста, ни ЮНИСЕФ, – объясняет Екатерина Рашевская.

Официально Министерство обороны РФ сообщает о более чем 300 тысячах депортированных детей. В Госдепе США говорили о 260 тысячах вывезенных детей.

Украинским властям пока удалось идентифицировать 13,8 тысячи таких детей. А вернуть домой удалось 125 детей.

— Это те, кого искали родственники, поднявшие большой медиаскандал, – говорит она.

Напомним, сообщить об исчезновении, депортации и преступлении против ребенка можно через правительственный сайт «Дети войны».