Сразу три испанских села вошли в ежегодный рейтинг лучших для локального туризма от ООН. Этот рейтинг включает в себя различные туристические села, которые помогают развитию местного сообщества и создают рабочие места.
Об этом пишет The Guardian .
Всего в список вошли 32 села из разных стран мира, но из Испании больше всего. Во Всемирной туристической организации (UNWTO) отметили средневековую каталонскую деревню Рупит, горную деревню Алькесар и деревню Гвадалупе, где расположен известный монастырь.
— Мы рады, что UNWTO определил Испанию как страну с самым большим количеством сел в своем списке. Мы стремимся продвигать общественный туризм по всей Испании и очень рады международному признанию, – отметил директор Испанского туристического офиса Мануэль Батлер.
В общей сложности страны-члены организации номинировали 136 сел. Каждая страна могла номинировать по три села. В список вошли 32 села из 18 стран мира. Полный перечень выглядит так:
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Сразу три испанских села вошли в ежегодный рейтинг лучших для локального туризма от ООН. Этот рейтинг включает в себя различные туристические села, которые помогают развитию местного сообщества и создают рабочие места.
Об этом пишет The Guardian .
Всего в список вошли 32 села из разных стран мира, но из Испании больше всего. Во Всемирной туристической организации (UNWTO) отметили средневековую каталонскую деревню Рупит, горную деревню Алькесар и деревню Гвадалупе, где расположен известный монастырь.
— Мы рады, что UNWTO определил Испанию как страну с самым большим количеством сел в своем списке. Мы стремимся продвигать общественный туризм по всей Испании и очень рады международному признанию, – отметил директор Испанского туристического офиса Мануэль Батлер.
В общей сложности страны-члены организации номинировали 136 сел. Каждая страна могла номинировать по три села. В список вошли 32 села из 18 стран мира. Полный перечень выглядит так:
Напомним, украинский документальный проект «Хащи» побывал в Николаеве и снял фильм о том, как живет город во время войны .