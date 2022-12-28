Средневековая каталонская деревня Рупит

Сразу три испанских села вошли в ежегодный рейтинг лучших для локального туризма от ООН. Этот рейтинг включает в себя различные туристические села, которые помогают развитию местного сообщества и создают рабочие места.

Об этом пишет The Guardian .

Всего в список вошли 32 села из разных стран мира, но из Испании больше всего. Во Всемирной туристической организации (UNWTO) отметили средневековую каталонскую деревню Рупит, горную деревню Алькесар и деревню Гвадалупе, где расположен известный монастырь.

— Мы рады, что UNWTO определил Испанию как страну с самым большим количеством сел в своем списке. Мы стремимся продвигать общественный туризм по всей Испании и очень рады международному признанию, – отметил директор Испанского туристического офиса Мануэль Батлер.

В общей сложности страны-члены организации номинировали 136 сел. Каждая страна могла номинировать по три села. В список вошли 32 села из 18 стран мира. Полный перечень выглядит так:

Целль-ам-Зее, Австрия;

Ваграйн, Австрия;

Пукельдон, Чили;

Дачжай, Китай;

Цзинчжу, Китай;

Чоачи, Колумбия;

Агуарико, Эквадор;

Ангочагуа, Эквадор;

экопоселение Илу, Эфиопия;

Местия, Грузия;

Кфар-Кама, Израиль;

Саурис-Царе, Италия;

остров Джильо, Италия;

Умм Кайс, Иордания;

Крил, Мексика;

Эль Фуэрте, Мексика;

Ксар Элькхорбат, Марокко;

Мулай Бузерктун, Марокко;

Ламас, Перу;

Ракчи, Перу;

Каштелу-Ново, Португалия;

Пхенса-ри, Южная Корея;

Расинари, Румыния;

старый город Аль-Ула, Саудовская Аравия;

Бохинь, Словения;

Рупит, Испания;

Алькесар, Испания;

Гвадолупе, Испания;

Муртен, Швейцария;

Андерматт, Швейцария;

Бирги, Турция;

Тай Хай, Вьетнам.

Напомним, украинский документальный проект «Хащи» побывал в Николаеве и снял фильм о том, как живет город во время войны .