В Николаевской области возобновили мостовой переход через Любинское водохранилище на трассе Т 15-08 (в народе «Широковский мост»).

Об этом сообщил глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

— Мы все больше «приближаемся» к областному центру, ведь с понедельника возобновлено движение по мостовому переходу через Любинское водохранилище (местные называют его «Широковский мост»). А это значит, что путь в г. Николаев начинает сокращаться. От имени жителей Снигиревской громады хочу поблагодарить Службу автомобильных дорог, главу Николаевской ОВА Виталия Кима и всех, кто работал над восстановлением этого моста, — отметил он.

Иван Кухта добавил, что продолжаются работы по обустройству объездной дороги и железнодорожному переезду вблизи села Калиновка.

— Надеюсь, что в первых неделях нового года сообщение по дороге Т 15-08 будет полностью восстановлено, — написал он.

Ранее сообщалось, что на деоккупированной части Николаевской области открыли движение четвертой временной переправой.

Также дорожники обустроили второй объезд разрушенного моста на трассе М-14 между Херсоном и Николаевом.