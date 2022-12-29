Болгария направит в Украину специальную комиссию по оценке разрушений в результате агрессии РФ и защиты культурного наследия.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

— С министром культуры Болгарии Велиславом Минековым беседовали об усилении культурного сотрудничества между нашими странами. Договорились о направлении специальной комиссии из Болгарии по оценке разрушений и защите культурного наследия в Украину, в составе которой среди специалистов с большим опытом будет и сам министр, — отметил Александр Ткаченко.

По его словам, Болгария помогает Украине в сохранении культурного наследия, в частности предоставила упаковочные материалы для транспортировки предметов искусства.

Кроме того, стороны обсудили, как можно предотвратить международный трафик украденных россиянами в Украине предметов искусства.

— Говорили также о предоставлении генераторов нашим заведениям для зимы и помощи нашим художникам, находящимся в Украине, о продвижении украинской культуры в Болгарии и установлении тесных отношений между нашими культурными институтами, — добавил Александр Ткаченко.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Болгария передала Украине гуманитарную помощь на сумму около 243 млн. долларов. Страна планирует продолжить поддержку Украины.