Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Украина получила очередную партию Starlink от Польши.

Об этом он сообщил в Telegram.

– Украина получила очередную партию Starlink. И уже сегодня они отправятся в Пункты несокрушимости, а также для поддержки медицинской и энергетической сферы. Очень важно, чтобы украинцы оставались на связи с близкими, а критическая инфраструктура продолжала работать, невзирая на самые сложные ситуации, — написал Денис Шмигаль.

Премьер поблагодарил народ и руководство Польши за скорую помощь в кризисное время.

- Это уже третья партия Starlink, которую Украина получает от Польши. И первая часть большой партии, которую мы ждем до конца января. Команда правительства и Минцифры продолжает работать над тем, чтобы Украина оставалась на связи и работала даже в самые сложные времена, подытожил он.

Напомним, что президент США Джо Байден подписал бюджет на 2023 год, предусматривающий выделение помощи Украине.