В течение декабря от правительств государств и неправительственных организаций в Украине выделено около 5 тыс. генераторов для обеспечения гуманитарных нужд. В начале 2023 года ожидают еще 8 тысяч генераторов разной мощности дополнительно.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

— Россияне потерпели поражение на поле боя и оттого воюют с объектами гражданской инфраструктуры Украины. Однако это лишь консолидирует международную общественность в поддержке нашего народа. Мир солидарен с украинским народом и помогает пройти сложную зиму 2022-23. В течение декабря выделено около 5 тысяч, в начале года ожидаем еще 8 тысяч генераторов разной мощности дополнительно, – написал Кубраков.

По его словам, генераторы распределяются в соответствии с запросами и потребностями регионов - для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры, «Пунктов несокрушимости», учреждений здравоохранения и образования.

Выделение электрического оборудования произошло при содействии и сотрудничестве European Commission, Emergency Response Coordination Centre – ERCC, добавил министр.