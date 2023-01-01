Находящаяся под санкциями украинская певица Таисия Повалий выступила на российском новогоднем «Голубом огоньке», где исполнила песню Владимира Ивасюка «Червона рута». В этот момент по украинским городам атаковали российские снаряды и беспилотники-камикадзе.

Во время выступления Таисии Повалий аккомпанировали парни, танцующие вокруг ее гопак.

Как известно, в 2019 году Таисия Повалий пыталась вернуться из России на украинскую сцену и начать это с юбилейного сольного концерта в киевском Дворце «Украина», однако ей отказали в аренде.

31 декабря, в канун Нового года, когда Таисия Повалий развлекала россиян песнями, здание Дворца «Украина» пострадало, а гостиница рядом вообще была частично разрушена.