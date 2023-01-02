Закупочные цены на газ в Европе снизились до самого низкого уровня за все время после открытого нападения РФ на Украину.

Как сообщает AFP, на TTF (виртуальная торговая площадка в Нидерландах) закупочные цены на февраль упали на 4,67%, до около 73 евро. Это почти в пять раз ниже цена, чем по состоянию на август 2022 года (до 342 евро за мегаватт-час) и самая низкая с 21 февраля 2022 года. Наибольшее падение цены произошло в течение декабря.

В последние дни декабря фьючерсный контракт на газ в Европе на месяц заранее колебался между 76 и 83 евро за мегаватт-час.

Тенденцию к постепенному убыванию цены на газ связывают с успешным заполнением хранилищ перед холодным временем года, а дальше – очень теплой зимой.

Убывание цены на газ означает снижение цен и на электроэнергию, поскольку многие электростанции в Европе производят ее из газа. Так, во Франции закупочная цена в августе превышала 1000 евро за мегаватт-час, а в последние дни декабря составляла уже 240 евро – минимум с апреля. В то же время, такое заметное снижение закупочной цены не обязательно станет заметным для конечного потребителя, так как поставщики услуг перестраховываются на случай нового повышения цен.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе опустилась ниже 1300 долларов за тысячу кубометров впервые с середины июня.