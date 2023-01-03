В Черном море на боевом дежурстве находятся шесть российских кораблей. Носителей «Калибров» среди них нет.

В Средиземном море находятся пять носителей крылатых ракет «Калибр» с общим залпом — 72 ракеты, сообщает Командование ВМС ВСУ.

«По состоянию на 03.01.2023 в Черном море на боевом дежурстве находятся до 6 вражеских кораблей; в Азовском море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль; в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет «Калибр» общий залп – 72 ракеты», – говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 2 января, в 10:34, 11:18, 18:10 враг наносил удары по акватории и береговой зоне Очаковской общины.