Сотни пассажиров круизного лайнера Viking Orion уже неделю не могут сойти на берег, потому что ни один порт Новой Зеландии и Австралии не позволяет лайнеру остановиться из-за «биоскупки на корпусе судна».

Об этом сообщает BBC.

Сначала лайнер отказались принять в новозеландских портах Крайстчерч и Данидин, а затем Viking Orion получил отказы в австралийских портах – Хобарте и Аделаиде.

Водолазам пришлось чистить корпус судна от микроорганизмов и растений. Этот нарост опасен тем, что может внести в экосистему чужеродные микроорганизмы, которые уничтожат локальную флору и фауну. Проверка судна на наличие такого нароста является стандартным процедурным требованием.

На лайнере Viking Orion еще находятся около 800 пассажиров, которые еще 26 сентября отправились в круиз. После того, как корпус очистят, лайнер возобновит курс на Мельбурн.

Организаторы принесли извинения за изменение планов и пообещали туристам компенсацию.

Напомним, группа исследователей обратилась к правительствам и неправительственным организациям, призывая их наделить океан теми же правами, которые обладают животными и людьми . По мнению ученых, это станет первым шагом по защите морских экосистем планеты.