Президент Владимир Зеленский заявил, что российский режим бросит на войну против Украины всех, кого сможет собрать в новой волне мобилизации. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

По его словам, 3 декабря он провел четыре международных разговора – с премьером Нидерландов Марком Рютте, премьером Британии Риши Сунаком, премьером Норвегии Йонасом Гару Стере, а также премьером Канады Джастином Трюдо.

Он отметил, что на фоне подготовки к новой волне мобилизации в РФ, Украина вместе с партнерами должна усилить оборону.

— Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и хотя бы отложить их поражение, — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна сорвать этот сценарий и готовится ко всему.

— Любая попытка нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста. И я благодарю всех партнеров, которые это понимают. Россия мобилизует тех, кого хочет бросить умирать. Мы мобилизуем цивилизованный мир, – резюмировал он.

20 декабря начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что российское руководство решило провести новую волну мобилизации с 5 января из-за нехватки живой силы.

30 декабря министр обороны Алексей Резников заявил, что у военнообязанных россиян осталась примерно одна неделя до новой мобилизации.

В Силах обороны Эстонии предполагают, что новая волна мобилизации в России будет еще слабее предыдущей в контексте качества подготовки оккупантов.