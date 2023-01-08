В США, в штате Айова, умерла Бесси Хендрикс, которая считалась самым старым человеком в стране. Ее не стало 3 января в возрасте 115 лет.

Об этом сообщает CNN.

Женщина родилась 7 ноября 1907 года. Она работала учителем, пока не вышла замуж за Пола Хендрикса в 1930 году. После 65 лет брака, в 1995-м муж умер.

Хендрикс жила в собственном доме до 102 лет, затем переехала в центр ухода за пожилыми людьми, где и жила до самой смерти. Двое из ее пяти детей умерли раньше нее, у нее осталось 14 внуков и 26 правнуков.

После смерти Бесси Хендрикс самым старшим человеком, проживающим сейчас в США, является 114-летняя Эди Чеккарелли, проживающая в Калифорнии.



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