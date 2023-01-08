Завтра, 9 января, по всей Украине кроме востока ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Введен I уровень опасности, желтый
— Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и сорвавшихся конструкций зданий, — призвали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса в Украине растет потребление электроэнергии.
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Завтра, 9 января, по всей Украине кроме востока ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Введен I уровень опасности, желтый
— Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и сорвавшихся конструкций зданий, — призвали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса в Украине растет потребление электроэнергии.