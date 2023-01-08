В результате обмена военнопленными домой вернулись 50 украинских воинов: 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.

Это 36-й обмен с начала полномасштабного вторжения России, сообщает Генштаб ВСУ.

— Благодаря работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными удалось вернуть домой уже 1646 человек — военных и гражданских. Координационный штаб по обращению с военнопленными продолжает работу, — отметили в ведомстве.

Напомним, под Новый год, 31 декабря, произошел еще один обширный обмен военнопленными — в Украину вернулись 140 защитников.