Потребление электроэнергии растет из-за похолодания и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочего дня. До всех областей доведены лимиты действующие с 4 часов до 24:00, их превышение приводит к аварийным отключениям.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

По состоянию на 11:00 9 января потребление электроэнергии в Украине выросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели. В этой связи для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 4:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений.

По данным Укрэнерго, остается сложной ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за значительных повреждений электросетей во время боевых действий.

— Кроме этого ночью россияне обстреляли один из объектов генерации на юге страны. Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и самая мощная Запорожская АЭС, — отметили в Укрэнерго.

За последние три месяца энергосистема Украины получила значительные повреждения в результате прицельных массированных ракетных и беспилотных атак врага. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны.