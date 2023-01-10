Министерство юстиции Украины составило список самых популярных имен, которыми украинцы называли детей на протяжении второго полугодия прошлого года. Кроме того, в ведомстве назвали наиболее необычные и редкие имена.
Об этом сообщается на странице Минюста в Facebook.
— Для украинцев нет запретов и ограничений в выборе имени для новорожденного малыша. Все чаще родители креативно подходят к этому вопросу и выбирают необычные имена. Но, анализируя статистику последних лет, все же большинство предпочитает традиционность в выборе имени для своих младенцев, – написали в Минюсте.
Да, самыми популярными девичьими именами стали:
Самыми же распространенными мужскими именами стали:
В то же время самыми необычными именами для девочек стали:
Среди имен для мальчика самыми необычными стали:
Напомним, за первое полугодие 2022 года в Украине зафиксировали почти вдвое меньше разводов и еще больше браков, чем в прошлом.
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Министерство юстиции Украины составило список самых популярных имен, которыми украинцы называли детей на протяжении второго полугодия прошлого года. Кроме того, в ведомстве назвали наиболее необычные и редкие имена.
Об этом сообщается на странице Минюста в Facebook.
— Для украинцев нет запретов и ограничений в выборе имени для новорожденного малыша. Все чаще родители креативно подходят к этому вопросу и выбирают необычные имена. Но, анализируя статистику последних лет, все же большинство предпочитает традиционность в выборе имени для своих младенцев, – написали в Минюсте.
Да, самыми популярными девичьими именами стали:
Самыми же распространенными мужскими именами стали:
В то же время самыми необычными именами для девочек стали:
Среди имен для мальчика самыми необычными стали:
Напомним, за первое полугодие 2022 года в Украине зафиксировали почти вдвое меньше разводов и еще больше браков, чем в прошлом.