Министерство юстиции Украины составило список самых популярных имен, которыми украинцы называли детей на протяжении второго полугодия прошлого года. Кроме того, в ведомстве назвали наиболее необычные и редкие имена.

Об этом сообщается на странице Минюста в Facebook.

— Для украинцев нет запретов и ограничений в выборе имени для новорожденного малыша. Все чаще родители креативно подходят к этому вопросу и выбирают необычные имена. Но, анализируя статистику последних лет, все же большинство предпочитает традиционность в выборе имени для своих младенцев, – написали в Минюсте.

Да, самыми популярными девичьими именами стали:

Анна;

Анастасия;

Вероника;

София;

Александра;

Мария;

Виктория;

Милана;

Соломия;

Варвара;

Ева.

Самыми же распространенными мужскими именами стали:

Артем;

Дмитрий;

Иван;

Максим;

Михаил;

Даниил;

Владислав;

Александр;

Андрей.

В то же время самыми необычными именами для девочек стали:

Мечта;

Луна;

Авиталь-Азалина;

Мерьела;

Сладислава;

Цветок;

Ульпано;

Мантикора;

Николоз;

Русалина;

Юния;

Джавелина.

Среди имен для мальчика самыми необычными стали:

Искандер;

Волислав;

Марс;

Велеслав;

Ахиллес;

Сармата;

Светозар;

Нимрод;

Коллеп;

Ларс;

Саркис;

Стилиан;

Хьюго;

Никодим;

Нектарий.

Напомним, за первое полугодие 2022 года в Украине зафиксировали почти вдвое меньше разводов и еще больше браков, чем в прошлом.