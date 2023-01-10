Николаев получил 10 чугунных печей (буржуек) для детских домов семейного типа. Их передали городу в рамках программы экстренной помощи #SOSДЕТИ.
Об этом сообщает Агентство развития Николаева.
— Вместе с партнерами половину из них уже отдали в николаевские семьи. Другую часть вскоре передадут наиболее нуждающимся в семьях — говорится в сообщении.
Ранее Николаев получил 280 генераторов, которые передала Великобритания. Это стало возможным благодаря коллективу посольства Украины.
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Николаев получил 10 чугунных печей (буржуек) для детских домов семейного типа. Их передали городу в рамках программы экстренной помощи #SOSДЕТИ.
Об этом сообщает Агентство развития Николаева.
— Вместе с партнерами половину из них уже отдали в николаевские семьи. Другую часть вскоре передадут наиболее нуждающимся в семьях — говорится в сообщении.
Ранее Николаев получил 280 генераторов, которые передала Великобритания. Это стало возможным благодаря коллективу посольства Украины.