Николаев получил 10 чугунных печей (буржуек) для детских домов семейного типа. Их передали городу в рамках программы экстренной помощи #SOSДЕТИ.

Об этом сообщает Агентство развития Николаева.

— Вместе с партнерами половину из них уже отдали в николаевские семьи. Другую часть вскоре передадут наиболее нуждающимся в семьях — говорится в сообщении.