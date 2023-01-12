Председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что рассчитывает на уменьшение отключений электричества в Украине на выходных из-за потепления.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, цитирует Интерфакс-Украина.

Кудрицкий рассказал, что энергетики вовсю пытаются подключить к энергосистеме как можно больше генерирующих мощностей. Глава «Укрэнерго» подчеркнул, что украинцам все еще следует экономить электричество — особенно сейчас, в холодную погоду.

— Чем больше мы сэкономим электроэнергии, тем больше ее останется нашим согражданам, с которыми мы живем в одной стране и в одной энергосистеме, – отметил Владимир Кудрицкий.

Чиновник добавил, что до сих пор считает блекаут в Украине «сценарием скорее теоретическим». Впрочем, он не исключает длительных отключений, как это было в ноябре, если россиянам удастся нанести значительные разрушения энергосистеме.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко объяснил, что ситуация с электричеством в Украине сейчас сложная. Среди причин – холодная погода и плановые ремонты на некоторых генерационных объектах.

Так, из-за состояния сетей и генерации сейчас в Киеве дают примерно 60% необходимых объемов электричества. Из этого около 40% направляется на объекты критической инфраструктуры. Остаток распределяют среди жителей города.

Ранее сообщалось, что вследствие постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса в Украине растет потребление электроэнергии .