Село Квитневое Снигиревского района Николаевской области в январе 2023 года, фото НикВести

Более двух миллионов четырехсот тысяч украинцев живут в поврежденном или разрушенном в результате полномасштабного российского вторжения жилье. Как отметил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков, и это лишь данные по состоянию на осень прошлого года.

«Из-за «Действия» заявки на компенсацию оставили уже более 316 тысяч украинцев. И это далеко неполный список пострадавших, который ежедневно пополняется», – сказал он в фейсбуке.

По данным Кубракова, среди существенно пострадавших регионов есть Киевщина.

«Повреждено более 27 тысяч объектов инфраструктуры, среди которых больше всего – жилых. Город Буча, Ирпень пгт Гостомель повреждены на 70%», – сообщил Кубраков.

Масштабы нанесенных российской агрессией Украине разрушений оценить невозможно, поскольку боевые действия продолжаются.

Каждый украинец, чей дом разрушила война, может через «Действие» отправить сообщение и зафиксировать факт повреждений.

В конце ноября прошлого года социологическая группа «Рейтинг» провела соцопрос, в ходе которого выяснила, что видения украинцев относительно начала восстановления на освобожденных от российской оккупации территориях разделились. Так, 44% респондентов заявили, что нужно делать это как можно быстрее, а 52% – что следует дождаться окончания войны.