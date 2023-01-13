Министерство обороны в 2023 году планирует потратить на приобретение беспилотников разных типов применения (воздушные, наземные, подводные) 20 миллиардов гривен.

Об этом в интервью УНН рассказал министр обороны Алексей Резников.

Среди моделей, которые планируется приобрести, и образцы отечественного производства.

— В этом году на закупку беспилотников мы запланировали в бюджете 20 млрд грн. Это БПЛА разных типов. Это, в частности, и украинские образцы, которые мы приняли на вооружение за последние полгода, – это наши новые беспилотники, – рассказал министр.

Использование разного рода БПЛА - от разведывательных до ударных - приобрело широкий размах в войне с РФ. Как объясняют военные, небольшие разведывательные дроны стали их глазами, однако они являются расходным материалом, ведь живут на фронте недолго. Поэтому военные подразделения, осуществляющие аэроразведку, нуждаются в непрерывной поставке такими средствами.