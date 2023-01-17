В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли по меньшей мере 456 детей, ранены - более 897 детей.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

— По состоянию на утро 17 января 2023 года более 1353 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По официальной информации ювенальных прокуроров, 456 детей погибли и более 897 получили ранения разной степени тяжести, — говорится в сообщении.

Сообщается, что больше детей пострадало в Донецкой области - 429, Харьковской - 269, Киевской - 117, Запорожской - 84, Херсонской - 83, Николаевской - 82, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 57.

— Стало известно о погибшем 17-летнем парне в результате ракетной атаки врага на жилой дом в Днепре 14 января, — отмечается в сообщении.

Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.