Захват оккупантами Соледара Донецкой области в военном плане ничего не изменит для ВСУ. В свою очередь, основатель ППК «Вагнера» Евгений Пригожин хочет как-то поправить свое материальное положение.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

— В случае захвата Соледара для противника будет задача удержаться в низине. Ибо, отойдя на 2 километра в западном направлении, наши войска оказываются на заранее подготовленном, качественно оборудованном рубеже обороны. И они оказываются выше противника. Противнику надо наступать вверх – то есть бежать из низины Соледара 2 километра до первой нашей траншеи, – рассказал он.

По мнению Кевлюка, смысл захвата Соледара для России состоит в том, что основатель ПИК «Вагнера» Евгений Пригожин хочет как-то исправить свое материальное положение.

– Соледар – место добычи соли. Бахмут – место добычи гипса и тоже соли. Соответственно, можно предположить, что российское руководство говорит: «Товарищ Пригожин, как захватите эти два города – копайте соль, гипс – это вам», - добавил эксперт.

При этом, по словам Кевлюка, потеря Соледара для ВСУ в военном смысле не меняет ничего.

— Для противника она создает проблему, потому что в этом месте огнем с господствующих высот без конца будут выбиваться все зашедшие в Соледар. Это станет местом коллективного самоубийства. Для обороны Бахмута это будет, скажем, неприятно, потому что в городе севернее образуется вражеская группировка, которая в случае попытки движения в направлении Бахмута попадает во фланговый удар Вооруженных сил Украины, — добавил он.

При этом, как утверждает эксперт, хотя это одна из логистических артерий, обеспечивающая Бахмут, ее потеря не означает катастрофу из-за прекращения поставок.

— Да, это приведет к определенным сложностям для обороны Бахмута. Но противник заходит в капкан, из которого ему потом будет очень тяжело выбираться. Идея охватить Бахмут с севера и с юга – через Соледар и через Курдюмовку – неплохая при условии, что у вас есть преимущество в силах и средствах, – добавил Кевлюк.

При этом, по словам Кевлюка, противник не может масштабно применять авиацию – погода не та. Кроме того, они не могут масштабно использовать артиллерию.