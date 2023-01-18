Незабаром українці зможуть дізнаватися у застосунку «Дія», хто переглядав їх особисті дані.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.
— Революційна постанова уряду. Незабаром зможете дізнаватися, хто переглядав ваші особисті дані. Кожен випадок фіксуватиметься в «Трембіті». А вам надходитиме пуш-сповіщення в «Дії», що певний державний орган запитував персональні дані, - написав Федоров.
«Трембіта» – це система, в якій державні реєстри обмінюються даними між собою. Вона функціонує з 2020 року. Завдяки системі можна отримати якісні онлайн-послуги в «Дії» без черг та збору купи папірців.
Нагадаємо, що у «Дії» стартувало бета-тестування послуги подачі заявки на шлюб.
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Незабаром українці зможуть дізнаватися у застосунку «Дія», хто переглядав їх особисті дані.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.
— Революційна постанова уряду. Незабаром зможете дізнаватися, хто переглядав ваші особисті дані. Кожен випадок фіксуватиметься в «Трембіті». А вам надходитиме пуш-сповіщення в «Дії», що певний державний орган запитував персональні дані, - написав Федоров.
«Трембіта» – це система, в якій державні реєстри обмінюються даними між собою. Вона функціонує з 2020 року. Завдяки системі можна отримати якісні онлайн-послуги в «Дії» без черг та збору купи папірців.
Нагадаємо, що у «Дії» стартувало бета-тестування послуги подачі заявки на шлюб.