В Турции завершили строительство измерительной станции и 36-километрового трубопровода, который будет принимать черноморский газ с завода по переработке природного газа в Филиосе и передавать его в национальную систему.
Об этом сообщает TRT Haber.
Сообщается, что работы, проводимые компанией BOTAŞ, были завершены вовремя и без осложнений. Этот трубопровод должен снизить зависимость Турции от иностранных энергоносителей. Планируется, что трубопровод подсоединят к национальной системе в марте 2023 года, в проекте привлечены 10 тысяч человек.
— Чтобы подключить отечественный газ к национальной системе, на первом этапе команды ввели в эксплуатацию специальные переходные программы в 36-километровой прокладке трубопровода. Это первый в сети автоматический сварочный аппарат для столь короткой линии. В рамках проекта было реализовано 87 пунктов, таких как дороги, ручьи и линии электропередач. Эта практика составила 10 процентов от общего объема трубопровода, — сообщает телеканал.
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В Турции завершили строительство измерительной станции и 36-километрового трубопровода, который будет принимать черноморский газ с завода по переработке природного газа в Филиосе и передавать его в национальную систему.
Об этом сообщает TRT Haber.
Сообщается, что работы, проводимые компанией BOTAŞ, были завершены вовремя и без осложнений. Этот трубопровод должен снизить зависимость Турции от иностранных энергоносителей. Планируется, что трубопровод подсоединят к национальной системе в марте 2023 года, в проекте привлечены 10 тысяч человек.
— Чтобы подключить отечественный газ к национальной системе, на первом этапе команды ввели в эксплуатацию специальные переходные программы в 36-километровой прокладке трубопровода. Это первый в сети автоматический сварочный аппарат для столь короткой линии. В рамках проекта было реализовано 87 пунктов, таких как дороги, ручьи и линии электропередач. Эта практика составила 10 процентов от общего объема трубопровода, — сообщает телеканал.