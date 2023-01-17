В Турции завершили строительство измерительной станции и 36-километрового трубопровода, который будет принимать черноморский газ с завода по переработке природного газа в Филиосе и передавать его в национальную систему.

Об этом сообщает TRT Haber.

Сообщается, что работы, проводимые компанией BOTAŞ, были завершены вовремя и без осложнений. Этот трубопровод должен снизить зависимость Турции от иностранных энергоносителей. Планируется, что трубопровод подсоединят к национальной системе в марте 2023 года, в проекте привлечены 10 тысяч человек.