Российские войска захватили в Энергодаре все коммунальные предприятия и учебные заведения. Кроме того, оккупанты начали размещаться в подвалах многоэтажек.
Об этом в эфире Эспрессо заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
По словам Орлова, россияне захватили все коммунальные предприятия и учебные заведения и не пускают местных жителей.
— Они забрали ключи у педагогов и не пускают туда никаких технических работников для того, чтобы поддерживать существующую там систему. Также много техники вокруг Энергодара и промышленной площадки ЗАЭС, — отметил мэр.
Кроме того, Орлов сообщил, что в городе очень много оккупантов, и они размещаются на территории промышленной площадки и других помещений ЗАЭС: «Есть случаи, когда в подвалах многоэтажек размещаются несколько десятков оккупантов. Они делают там склады с боеприпасами, с провизией и живут там».
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Российские войска захватили в Энергодаре все коммунальные предприятия и учебные заведения. Кроме того, оккупанты начали размещаться в подвалах многоэтажек.
Об этом в эфире Эспрессо заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
По словам Орлова, россияне захватили все коммунальные предприятия и учебные заведения и не пускают местных жителей.
— Они забрали ключи у педагогов и не пускают туда никаких технических работников для того, чтобы поддерживать существующую там систему. Также много техники вокруг Энергодара и промышленной площадки ЗАЭС, — отметил мэр.
Кроме того, Орлов сообщил, что в городе очень много оккупантов, и они размещаются на территории промышленной площадки и других помещений ЗАЭС: «Есть случаи, когда в подвалах многоэтажек размещаются несколько десятков оккупантов. Они делают там склады с боеприпасами, с провизией и живут там».