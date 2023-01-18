"Нафтогаз» во время Всемирного экономического форума в Давосе договорилась о финансировании и резервировании дополнительных объемов природного газа на текущий отопительный сезон.

Об этом в Facebook сообщил глава правления компании Алексей Чернышев.

Кроме того, удалось договориться с ЕБРР о механизмах финансирования закупки дополнительных объемов газа.

- Отличные новости из Давоса - газа хватит! Договорились о резервировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине для завершения нынешнего отопительного сезона. Во время Всемирного экономического форума World Economic Forum провел конструктивные встречи с международными учреждениями и ведущими энергетическими компаниями, – написал Чернышев.

Так, по его словам, в ходе форума были проведены ряд встреч с международными учреждениями и ведущими энергетическими компаниями.

— С Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о механизмах финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа; с нашими западными партнерами – ЕБРР, Норвегией, США, Германией, Францией, Канадой и Великобританией – о финансировании закупки; с ведущими нефтегазовыми компаниями – о резервировании необходимых объемов, – рассказал он.