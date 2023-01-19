Банк monobank выходит на польский рынок. Там уже открыли предварительный заказ.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Проект будет называться stereo by mono. Он не будет отличаться от украинского monobank и будет ориентироваться, прежде всего, на украинцев в Польше.

— По разным оценкам, в Польше находятся около 3 миллионов украинцев. Мы рассчитываем, прежде всего, на них, но, конечно же, будем очень рады и полякам. Нам не терпится удивить их украинским уровнем банковского сервиса, – отметил он.

Служба поддержки нового банка будет общаться на украинском, в нем можно будет дистанционно регистрироваться через Действие. Также все переводы в Украину будут бесплатными.

Для регистрации потребуется польский PESEL (номер записи в польской системе регистрации населения). Официально проект планируют запустить уже в этом квартале.

Напомним, monobank с 1 сентября поднял тариф за снятие собственных средств клиента с карт банка с 0,5% до 0,9%. Тариф по снятию кредитных средств останется без изменений.