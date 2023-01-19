Многие препараты для лечения онкологических заболеваний в настоящее время отсутствуют в онкоцентрах и аптеках Украины. Эта проблема решится в течение января.

Об этом 19 января рассказал Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Кризис с онкологическими препаратами в украинских аптеках и больницах произошел из-за проблем с мониторингом лекарств в больницах.

— Неправильно подали статистику по имеющимся препаратам, новые закупки еще не прибыли и потому возник дефицит лекарственных средств, – заявил министр.

Сейчас больше всего не хватает лекарств для онкобольных с предприятия, которое находится в Польше. По словам министра, «в течение января большинство проблемных вопросов будут закрыты».

— Провел совещание с министром здравоохранения Польши. Плюс пригласили гуманитарную помощь, плюс объявили дополнительные закупки, – отметил Виктор Ляшко.

Пациентов со сложными или редкими случаями, которым не хватает лекарственных средств, министерство отправляет на лечение за границу.

— На сайте Минздрава есть заявка на медицинскую эвакуацию. Через наш хаб в Жешуве мы направляем пациентов в европейские клиники, где они лечатся безвозмездно, – добавил министр.

Заполнить заявление можно здесь.

Напомним, украинцы с расстройствами психики и поведения могут получить 64 препарата безвозмездно или с незначительной доплатой.