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В селе Максимовка Первомайской громады правоохранители обнаружили еще одно место дислокации оккупантов.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
В четверг, 19 января, правоохранители осмотрели найденное логово россиян. В одном из домовладений оккупанты оставили ряд следов пребывания, в частности боеприпасы, военную технику, надписи на стенах, а также другие сведения, свидетельствующие о совершении ими военных преступлений.
Кроме того, прокурорами опрошены местные жители в отношении преступлений, совершенных оккупантами.
Ранее сообщалось, что на освобожденной территории Баштанского района прокуроры продолжают документировать преступления, совершенные армией РФ.
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В селе Максимовка Первомайской громады правоохранители обнаружили еще одно место дислокации оккупантов.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
В четверг, 19 января, правоохранители осмотрели найденное логово россиян. В одном из домовладений оккупанты оставили ряд следов пребывания, в частности боеприпасы, военную технику, надписи на стенах, а также другие сведения, свидетельствующие о совершении ими военных преступлений.
Кроме того, прокурорами опрошены местные жители в отношении преступлений, совершенных оккупантами.
Ранее сообщалось, что на освобожденной территории Баштанского района прокуроры продолжают документировать преступления, совершенные армией РФ.