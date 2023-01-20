В селе Максимовка Первомайской громады правоохранители обнаружили еще одно место дислокации оккупантов.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

В четверг, 19 января, правоохранители осмотрели найденное логово россиян. В одном из домовладений оккупанты оставили ряд следов пребывания, в частности боеприпасы, военную технику, надписи на стенах, а также другие сведения, свидетельствующие о совершении ими военных преступлений.

Кроме того, прокурорами опрошены местные жители в отношении преступлений, совершенных оккупантами.

Ранее сообщалось, что на освобожденной территории Баштанского района прокуроры продолжают документировать преступления, совершенные армией РФ.