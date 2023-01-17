На освободившейся территории Баштанского района прокуроры продолжают документировать преступления, совершенные армией РФ.

Как сообщили в прокуратуре Николаевской области, было обнаружено очередное место дислокации российских захватчиков.

16 января 2023 года прокуроры совместно с сотрудниками полиции провели осмотры очередных мест дислокации военнослужащих страны – агрессора в селах района.

— В одном из домовладений оккупанты оставили ряд следов пребывания, в частности боеприпасы, военную технику, надписи на стенах, а также другие сведения, свидетельствующие о совершении ими военных преступлений. Кроме того, прокурорами допрошены местные жители в отношении преступлений, совершенных оккупантами. Устанавливаются все обстоятельства совершения оккупантами военных преступлений,—сообщили в прокуратуре.

Напомним, что в Николаевской области Баштанский районный совет уволил подозреваемую в коллаборационизме заместитель председателя Татьяну Мезину за систематическое невыполнение служебных обязанностей. СБУ сообщила ей о подозрении еще в начале мая после того, как она помогала оккупантам склонить жителей Снигиревки к сотрудничеству и организовывать псевдореферендум.