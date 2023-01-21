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Кабинет Министров Украины одобрил решение, согласно которому уже со следующего года предприятия-загрязнители будут обнародовать данные о выбросах в атмосферный воздух и мероприятиях, которые они предпринимают для их постепенного уменьшения. Вся информация будет публиковаться на экологической платформе Минсреды «ЭкоСистема». Отчетность предприятия будут подаваться ежегодно до 31 марта.
Так Минокружение постепенно претворяет в жизнь положение Закона Украины от 09.07.2022 №2393-ІХ, который призван усовершенствовать регулирование выбросов загрязняющих веществ предприятиями.
Преимущества такого решения:
«Загрязнение воздуха – это не только о вреде окружающей среды, но и о здоровье каждого украинца. Поэтому должны делать все возможное для предотвращения и уменьшения выбросов. Принятое постановление – значительный шаг на этом пути. Поэтому продолжаем наводить порядок в сфере и заботиться об экологически безопасном будущем страны», - отметил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
Как известно, Николаевский глиноземный завод, Югцемент и Николаевгаз – крупнейшие загрязнители воздуха в регионе в 2021 году.
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Кабинет Министров Украины одобрил решение, согласно которому уже со следующего года предприятия-загрязнители будут обнародовать данные о выбросах в атмосферный воздух и мероприятиях, которые они предпринимают для их постепенного уменьшения. Вся информация будет публиковаться на экологической платформе Минсреды «ЭкоСистема». Отчетность предприятия будут подаваться ежегодно до 31 марта.
Так Минокружение постепенно претворяет в жизнь положение Закона Украины от 09.07.2022 №2393-ІХ, который призван усовершенствовать регулирование выбросов загрязняющих веществ предприятиями.
Преимущества такого решения:
«Загрязнение воздуха – это не только о вреде окружающей среды, но и о здоровье каждого украинца. Поэтому должны делать все возможное для предотвращения и уменьшения выбросов. Принятое постановление – значительный шаг на этом пути. Поэтому продолжаем наводить порядок в сфере и заботиться об экологически безопасном будущем страны», - отметил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
Как известно, Николаевский глиноземный завод, Югцемент и Николаевгаз – крупнейшие загрязнители воздуха в регионе в 2021 году.