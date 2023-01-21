Шламовое поле Николаевского глиноземного завода, архивное фото НикВести

Кабинет Министров Украины одобрил решение, согласно которому уже со следующего года предприятия-загрязнители будут обнародовать данные о выбросах в атмосферный воздух и мероприятиях, которые они предпринимают для их постепенного уменьшения. Вся информация будет публиковаться на экологической платформе Минсреды «ЭкоСистема». Отчетность предприятия будут подаваться ежегодно до 31 марта.

Так Минокружение постепенно претворяет в жизнь положение Закона Украины от 09.07.2022 №2393-ІХ, который призван усовершенствовать регулирование выбросов загрязняющих веществ предприятиями.

Преимущества такого решения:

Вся информация о том, насколько предприятия-загрязнители будут влиять на состояние воздуха, будет в свободном доступе на ЭкоСистеме;

Минсреды и общественность смогут отслеживать выполнение предприятиями условий разрешений;

Предприятия будут соблюдать условия разрешений;

Украина выполнит требования Орхусской конвенции о свободном доступе граждан к экологической информации.

«Загрязнение воздуха – это не только о вреде окружающей среды, но и о здоровье каждого украинца. Поэтому должны делать все возможное для предотвращения и уменьшения выбросов. Принятое постановление – значительный шаг на этом пути. Поэтому продолжаем наводить порядок в сфере и заботиться об экологически безопасном будущем страны», - отметил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Как известно, Николаевский глиноземный завод, Югцемент и Николаевгаз – крупнейшие загрязнители воздуха в регионе в 2021 году.