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В Николаеве ВПЛ и граждане, получившие ранения или повреждения домов в результате обстрелов, могут получить финансовую помощь от Агентства ООН по делам беженцев.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Получить пособие можно в районных управлениях социальных выплат и компенсаций. Там представители организации ООН зарегистрируют поданные заявки.
Ингульский район
Центральный район
Понедельник – пятница с 9:00 до 16:00
При себе иметь:
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В Николаеве ВПЛ и граждане, получившие ранения или повреждения домов в результате обстрелов, могут получить финансовую помощь от Агентства ООН по делам беженцев.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Получить пособие можно в районных управлениях социальных выплат и компенсаций. Там представители организации ООН зарегистрируют поданные заявки.
Ингульский район
Центральный район
Понедельник – пятница с 9:00 до 16:00
При себе иметь: