В Николаеве ВПЛ и граждане, получившие ранения или повреждения домов в результате обстрелов, могут получить финансовую помощь от Агентства ООН по делам беженцев.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Получить пособие можно в районных управлениях социальных выплат и компенсаций. Там представители организации ООН зарегистрируют поданные заявки.

Ингульский район

ул. Николаевская, 26

Заводской район

ул. Мореходная,9

Центральный район

ул.Декабристов,25

Понедельник – пятница с 9:00 до 16:00

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