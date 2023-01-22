В Киевской области в результате подъема воды в реке Десна, вызванного пробкой льда, подтоплено около 20 домохозяйств.

Об этом Киевская ОВА сообщает в Телеграмме.

Отмечается, что в ГСЧС Киевской области 20 января поступила информация об образовании ледовой пробки на реке Десна вблизи села Зазимье Броварского района.

«В результате пробки льда наблюдается подъем воды в районе населенных пунктов Зазимье, Пуховка и Рожны. Зафиксировано подтопление около 20 домохозяйств в расположенных поблизости садовых обществах», - говорится в сообщении.

В КОВА добавили, что для ликвидации пробки развернут штаб, проводится мониторинг акватории Десны.

В ночь на 21 января саперы совершили серию подрывов ледовой пробки в районе сел Погребы и Зазимья. Цель – снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.

В КОВА предупредили, что работы по подрыву льда могут продолжаться.