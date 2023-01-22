|Скорость ветра:
|2.6 м/с
|Восход солнца:
|07:28
|Заход солнца:
|16:38
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:46
|Заход солнца
|16:32
|Температура завтра:
|C°
В Киевской области в результате подъема воды в реке Десна, вызванного пробкой льда, подтоплено около 20 домохозяйств.
Об этом Киевская ОВА сообщает в Телеграмме.
Отмечается, что в ГСЧС Киевской области 20 января поступила информация об образовании ледовой пробки на реке Десна вблизи села Зазимье Броварского района.
«В результате пробки льда наблюдается подъем воды в районе населенных пунктов Зазимье, Пуховка и Рожны. Зафиксировано подтопление около 20 домохозяйств в расположенных поблизости садовых обществах», - говорится в сообщении.
В КОВА добавили, что для ликвидации пробки развернут штаб, проводится мониторинг акватории Десны.
В ночь на 21 января саперы совершили серию подрывов ледовой пробки в районе сел Погребы и Зазимья. Цель – снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.
В КОВА предупредили, что работы по подрыву льда могут продолжаться.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
В Киевской области в результате подъема воды в реке Десна, вызванного пробкой льда, подтоплено около 20 домохозяйств.
Об этом Киевская ОВА сообщает в Телеграмме.
Отмечается, что в ГСЧС Киевской области 20 января поступила информация об образовании ледовой пробки на реке Десна вблизи села Зазимье Броварского района.
«В результате пробки льда наблюдается подъем воды в районе населенных пунктов Зазимье, Пуховка и Рожны. Зафиксировано подтопление около 20 домохозяйств в расположенных поблизости садовых обществах», - говорится в сообщении.
В КОВА добавили, что для ликвидации пробки развернут штаб, проводится мониторинг акватории Десны.
В ночь на 21 января саперы совершили серию подрывов ледовой пробки в районе сел Погребы и Зазимья. Цель – снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.
В КОВА предупредили, что работы по подрыву льда могут продолжаться.